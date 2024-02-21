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"سكاي نيوز" عن إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن نظرت بجدية في ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات

Lebanon 24
21-02-2024 | 11:14
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