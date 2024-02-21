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الهلال الأحمر الفلسطيني: نحذر من الأوضاع الكارثية في مستشفى الأمل بخانيونس جراء استمرار حصاره من قبل العدو لليوم الثلاثين على التوالي (الجزيرة)
Lebanon 24
21-02-2024
|
11:24
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