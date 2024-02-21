Advertisement

أخبار عاجلة

عضو مجلس الحرب بيني غانتس: إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في صفقة تبادل جديدة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
21-02-2024 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: مجلس الحرب والكابينت يجتمعان غدا على ضوء اتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس (الجزيرة)
lebanon 24
21/02/2024 20:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم غداً لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى
lebanon 24
21/02/2024 20:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة ١٢" : مجلس الحرب الاسرائيلي يجتمع غدا لبحث رد "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى
lebanon 24
21/02/2024 20:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: مجلس الحرب الإسرائيلي يبدأ مناقشة صفقة تبادل المحتجزين المتوافق عليها في باريس
lebanon 24
21/02/2024 20:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2024-02-21
13:43 | 2024-02-21
13:03 | 2024-02-21
12:56 | 2024-02-21
12:50 | 2024-02-21
12:23 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24