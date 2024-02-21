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غانتس: العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد إجلاء السكان من المكان (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
21-02-2024 | 12:12
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