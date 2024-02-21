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غانتس: سنواصل القتال في الشمال ضد "حزب الله" وسنستمر حتى إعادة الأمن للسكان هناك

Lebanon 24
21-02-2024 | 12:14
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