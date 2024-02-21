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غانتس: يجب تعديل إجراءات التجنيد العسكري بحيث تساهم فيه كل شرائح المجتمع الإسرائيلي (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 12:23
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