المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: يجب أن يكون واضحاً للجميع أن بوتين يراقب ما يجري في الكونغرس الأميركي فيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا (الحرة)

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