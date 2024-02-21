Advertisement

أخبار عاجلة

الوكالات الأممية الإنسانية: التصعيد برفح سيوقع عددا كبيرا من الضحايا ويوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-02-2024 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالات الأممية الإنسانية: نحتاج ضمانات أمنية ومروراً من دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في كل أنحاء غزة
lebanon 24
22/02/2024 01:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: ندعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة لأسباب إنسانية ويجب السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان (الجزيرة)
lebanon 24
22/02/2024 01:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية لـ"الجزيرة": إسرائيل تتلكأ في تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
22/02/2024 01:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: من المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة وعلى نطاق واسع بدون المزيد من المساعدات الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
22/02/2024 01:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2024-02-21
18:04 | 2024-02-21
18:01 | 2024-02-21
17:49 | 2024-02-21
17:37 | 2024-02-21
17:34 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24