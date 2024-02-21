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نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية: ننفذ ضربات دفاعية ضد هجمات تستهدف أمن الملاحة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-02-2024 | 16:13
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