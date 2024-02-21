Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي: السعودية تطالب مجموعة الـ 20 بدعم مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين

Lebanon 24
21-02-2024 | 16:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: مجموعة الـ 20 تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في غزة
lebanon 24
22/02/2024 01:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مجموعة الـ20 تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في غزة (العربية)
lebanon 24
22/02/2024 01:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يصل السعودية في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط (الشرق)
lebanon 24
22/02/2024 01:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تدعم مسار حل الدولتين وأن يكون قطاع غزة تابعا للدولة الفلسطينية المقبلة
lebanon 24
22/02/2024 01:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2024-02-21
18:04 | 2024-02-21
18:01 | 2024-02-21
17:49 | 2024-02-21
17:37 | 2024-02-21
17:34 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24