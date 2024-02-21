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مسؤول إسرائيلي: رد حماس الجديد لا يشير إلى حدوث انفراجة في المفاوضات

Lebanon 24
21-02-2024 | 17:12
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