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المسؤولون الإسرائيليون يقرون بأنهم ماضون في اقتحام رفح دون استراتيجية دقيقة (بلومبيرغ)

Lebanon 24
22-02-2024 | 05:04
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