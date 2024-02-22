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القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة بيت تعمر وزعترة قضاء بيت لحم وتداهم منازل منفذي عملية إطلاق النار شرقي القدس (الحرة)
Lebanon 24
22-02-2024
|
05:13
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