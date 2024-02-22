Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تفرض تغييرا ديمغرافيا في الأرض الفلسطينية المحتلة وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم

Lebanon 24
22-02-2024 | 06:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: إذا أرادت إسرائيل أن تكون آمنة فعليها منح الفلسطينيين دولتهم لكنها تستهدف السيطرة على الأرض وليس الأمن
lebanon 24
22/02/2024 14:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفلسطينية: رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يُحركه سوى شيء واحد هو البقاء بالحكم على حساب أرواح الفلسطينيين
lebanon 24
22/02/2024 14:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: يجب على إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم
lebanon 24
22/02/2024 14:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي يشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/02/2024 14:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2024-02-22
07:32 | 2024-02-22
06:45 | 2024-02-22
05:44 | 2024-02-22
05:23 | 2024-02-22
05:13 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24