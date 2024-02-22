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الحوثيون يقولون إنهم سيحظرون مرور سفن الأفراد والكيانات الإسرائيلية أو التي ترفع علم إسرائيل (رويترز)

Lebanon 24
22-02-2024 | 07:32
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