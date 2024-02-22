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"بلومبرغ" نقلاً عن نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يعكف على إعداد خطّة لإجلاء الفلسطينيين من رفح تمهيداً لدخولها

Lebanon 24
22-02-2024 | 07:33
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