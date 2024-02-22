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الجيش الإسرائيلي بدأ حملة مداهمات واعتقالات في بيت لحم وقد يهدم منازل المنفذين الثلاثة لعملية إطلاق النار شرق القدس (الحدث)

Lebanon 24
22-02-2024 | 05:04
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