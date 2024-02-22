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الدفاع الفرنسية: أسقطنا طائرتين مسيرتين انطقلتا من اليمن وكانتا تنفذان مناورات تهدد السفن التجارية والحربية جنوب البحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
22-02-2024 | 09:20
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