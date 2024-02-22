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"لبنان 24": قصف مدفعي استهدف اطراف الضهيرة وعلما الشعب وطيرحرفا وحامول
Lebanon 24
22-02-2024
|
10:26
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