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ممثل أميركا في مجلس الأمن: نؤيد وقف إطلاق نار مؤقت في غزة مربوط بإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
22-02-2024 | 10:52
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