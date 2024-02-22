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القناة 13 الإسرائيلية: الجيش ينهي عملياته في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس(العربي)

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:02
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