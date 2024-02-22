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غالانت: سنقوم بتوسيع السلطة الممنوحة لمفاوضينا بشأن اتفاق الرهائن(سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:04
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