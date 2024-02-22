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ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية: رؤية بلادنا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"(الأناضول)

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:12
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