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الدفاع المدني في جنوب لبنان: شهيدان و3 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على كفر رمان قرب النبطية(الجزيرة)

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:17
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