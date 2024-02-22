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وسائل إعلام إسرائيلية: تظاهرات أمام منازل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست تطالب بحل الحكومة(الجزيرة)

Lebanon 24
22-02-2024 | 12:53
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