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كيربي عن زيارة المسؤول الأميركي ماكجورك لإسرائيل: المباحثات تجري بشكل جيد وبناء(العربي)

Lebanon 24
22-02-2024 | 13:53
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