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استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين جراء قصف سيارة في مخيم جنين(سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-02-2024 | 15:25
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