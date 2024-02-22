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الإعلام الحكومي بغزة: 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح في غارات إسرائيلية استهدفت 4 منازل وسط قطاع غزة(الجزيرة)

Lebanon 24
22-02-2024 | 15:36
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