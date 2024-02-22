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نائب مندوب أميركا للعربية: يجب إطلاق سراح الرهائن لنتمكن من وقف القتال في غزة

Lebanon 24
22-02-2024 | 16:17
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