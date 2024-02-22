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"يديعوت أحرونوت" عن مدير المصنع الذي استُهدف بصاروخ مضاد للدروع في الشمال: كان يُنتج 24,000 طن من الفاكهة الطازجة سنوياً لكنّه تعطّل كلياً الآن ولا يمكن إصلاحه

Lebanon 24
22-02-2024 | 17:35
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