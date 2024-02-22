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وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات الجمعة على أكثر من 500 هدف في روسيا

Lebanon 24
22-02-2024 | 17:30
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