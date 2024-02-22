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سرايا القدس - كتيبة جنين تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركتبته في مخيم جنين في الضفة الغربية

Lebanon 24
22-02-2024 | 17:58
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