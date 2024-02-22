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حماس: الوفد التقى رئيس الاستخبارات المصرية والمساعدين وتم بحث في أوضاع قطاع غزة ووقف العدوان وعودة النازحين والإغاثة والإيواء

Lebanon 24
22-02-2024 | 18:46
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