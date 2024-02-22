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حماس: البحث تطرق إلى ملف تبادل الأسرى ومخطط الاحتلال في الأقصى في ظل قراره منع أهلنا في الضفة والداخل الصلاة في المسجد الأقصى

Lebanon 24
22-02-2024 | 18:48
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