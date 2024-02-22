Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة ناسا: هبوط مركبة الفضاء الأميركية "أوديسوس" بالقرب من القطب الجنوبي للقمر

Lebanon 24
22-02-2024 | 18:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي أغار بالقرب من منطقة الشاليهات عند الاطراف الغربية - الجنوبية لبلدة الخيام
lebanon 24
23/02/2024 06:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بات للروبوتات دور أكبر في غزو الفضاء.. هذا ما قامت به "ناسا"
lebanon 24
23/02/2024 06:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأونروا يعلن أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار"(الجزيرة)
lebanon 24
23/02/2024 06:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": من المتوقع أن يزور مدير المخابرات المركزية الأميركية باريس لإجراء محادثات بشأن الرهائن في غزة
lebanon 24
23/02/2024 06:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:59 | 2024-02-22
19:28 | 2024-02-22
19:17 | 2024-02-22
18:54 | 2024-02-22
18:48 | 2024-02-22
18:46 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24