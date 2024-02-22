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مجلس النواب الألماني يرفض مشروع قرار يدعو الحكومة إلى بدء تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى

Lebanon 24
22-02-2024 | 19:17
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