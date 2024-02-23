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مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: وقف فوري لإطلاق النار بغزة ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح ومنع نشوب حرب أوسع نطاقا

Lebanon 24
23-02-2024 | 00:16
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