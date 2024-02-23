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"لبنان 24": قصف اسرائيلي متواصل وعنيف يستهدف بلدة الوزاني منذ منتصف الليل وحتى الآن وسقوط جريح
Lebanon 24
23-02-2024
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02:13
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