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الميادين: صليات صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في "كريات شمونة"

Lebanon 24
23-02-2024 | 03:39
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