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الاتحاد الأوروبي يُدرج 27 منظمة في الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات بزعم دعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي (الميادين)

Lebanon 24
23-02-2024 | 05:12
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