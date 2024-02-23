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مجلس الوزراء الصيني: ندرس اتخاذ التدابير اللازمة لجذب واستخدام الاستثمار الأجنبي على نطاق أوسع (الشرق)

Lebanon 24
23-02-2024 | 05:35
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