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الجيش الإسرائيلي: أسطول السفن الصاروخية يستكمل مناورة كبيرة تحاكي قتالا متعدد الأطراف على الجبهة الشمالية (الجزيرة)
Lebanon 24
23-02-2024
|
05:43
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