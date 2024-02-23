ميقاتي: إن لم تفتح وزارة المال أبوابها فإنها لن تستطيع تأمين الرواتب رغم وجود الأموال وهناك حاجة للموظفين لترتيب دفع المستحقات لكافة العاملين في الإدارات العامة والعسكريين

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