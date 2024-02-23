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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء المصري: الإمارات ستتنازل عن جزء من ودائعها في البنك المركزي (الشرق)
Lebanon 24
23-02-2024
|
09:19
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