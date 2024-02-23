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الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي تلقى اتصالا من العاهل الأردني بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
23-02-2024 | 10:49
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