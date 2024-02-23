Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: الإدارة الأميركية تعتبر أن توسيع المستوطنات لا يخدم الحل في المنطقة (الحرة)

Lebanon 24
23-02-2024 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصر الله: المسؤول عن كل قطرة دم في المنطقة هو الإدارة الأميركية والمسؤولون الإسرائيليون هم أدوات تنفيذ
lebanon 24
24/02/2024 02:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: جئت إلى إسرائيل بعد زيارة عدد من دول المنطقة وأعتقد أن هناك مستقبلا إيجابيا(الحرة)
lebanon 24
24/02/2024 02:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يتوجه إلى المنطقة بزيارة جديدة وسيدفع باتّجاه صفقة للإفراج عن الرهائن (الحدث)
lebanon 24
24/02/2024 02:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: نُعارض توسيع المستوطنات وأوضحنا ذلك للحكومة الإسرائيلية وسنُواصل توضيحه
lebanon 24
24/02/2024 02:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2024-02-23
19:07 | 2024-02-23
19:06 | 2024-02-23
19:03 | 2024-02-23
18:46 | 2024-02-23
18:43 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24