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بلينكن: نشعر بخيبة أمل من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 منزل استيطاني في الضفة (الشرق)

Lebanon 24
23-02-2024 | 11:26
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