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هيئة التجارية البحرية البريطانية: 3 سفن صغيرة تقترب من سفينة كبيرة على بعد 175 ميلا بحريا شرق محطة "قلهات" للغاز في عُمان (الشرق)

Lebanon 24
23-02-2024 | 11:28
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