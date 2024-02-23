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بايدن: سأناقش موضوع روسيا مع مجموعة السبع ولن نخضع لأي طرف بما في ذلك بوتين (الجزيرة)
Lebanon 24
23-02-2024
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11:32
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