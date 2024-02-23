Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث السوري إلى لاهاي عمار العرسان: على إسرائيل أن تضع حداً لاحتلالها الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية (الميادين)

Lebanon 24
23-02-2024 | 11:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السعودية: المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
24/02/2024 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هولندا تتهم إسرائيل بمحاولة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
24/02/2024 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري والتفرقة لبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية
lebanon 24
24/02/2024 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل اعلام مصرية: القاهرة تتقدم بمذكرتين للمحكمة الدولية حول ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
lebanon 24
24/02/2024 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2024-02-23
19:07 | 2024-02-23
19:06 | 2024-02-23
19:03 | 2024-02-23
18:46 | 2024-02-23
18:43 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24